AZ Alkmaar-Juventus, Spalletti cerca il blitz nel fortino dell'AFAS Stadion

Per Spalletti il prossimo esame è racchiuso in due sole lettere: AZ . I bianconeri giovedì sera sono di scena in Olanda per sfidare l'undici di Alkmaar nella quarta giornata di Europa League . L'AZ ha 6 punti in classifica contro i 7 della Vecchia Signora, che nell'ultimo impegno europeo ha pareggiato 2-2 a Torino contro il Rennes . In precedenza, gli uomini di Spalletti avevano superato agevolmente il Nijmegen (altra olandese) ed espugnato il campo del Celta Vigo .

Juventus nel segno del "2"

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, l'AZ si presenta al match con una striscia aperta di 17 risultati utili di fila in casa in partite europee: 14 vittorie e 3 pareggi. Inoltre, non ha mai perso negli ultimi cinque scontri diretti contro formazioni italiane: quattro successi e un pareggio. In Eredivisie però la squadra allenata da Leeroy Echteld ha notevolmente rallentato, conquistando un solo punto nelle ultime quattro giornate. Una piccola crepa in cui la Juve proverà ad inserirsi per consolidare il suo piazzamento tra le prime 8 del super girone. Occhio ai numeri un po' più "nascosti". La Juventus nelle ultime 3 partite ha sempre chiuso con due reti esatte (fatte e subìte), in generale se ne contano ben 7 su un totale di 13 gare ufficiali. Sette sono anche le partite in cui l'AZ ha fatto registrare un massimo di due segnature complessive nell'arco degli ultimi nove incontri.

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