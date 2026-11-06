Inter-Como, derby d'alta classifica: Fabregas vuole interrompere il lungo "digiuno" dei lariani

Como, mai un clean sheet in trasferta

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, da oltre 40 anni il Como non batte l'Inter: era il 15 dicembre del 1985, i lariani vinsero in casa per 1-0.

Limitando l'analisi ai sei incroci più recenti, andati in scena tra il 2024 e il 2026, si registrano cinque successi dell'Inter e un pareggio. Il Como però negli ultimi due precedenti ha dimostrato di saper colpire i campioni d'Italia in carica, relizzando ben 5 reti in totale. Dal passato al presente. Il Como in questo campionato ha già giocato 6 volte in trasferta, lo score è di 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, a Frosinone. Il bilancio è certamente positivo anche se la porta lariana non è mai rimasta inviolata lontano dal Sinigaglia. Poco importa del resto se, come successo al malcapitato Lens in Champions League, l'attacco lariano si scatena!

Per l'Inter numeri da urlo a San Siro: cinque vittorie su cinque, 17 gol fatti (miglior attacco casalingo del torneo) e 7 al passivo, per una media di 4.8 gol a partita!

Previsto un (tardo) pomeriggio di duro lavoro per i portieri: Inter e Como sono le due squadre che hanno effettuato più tiri finora in Serie A.

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