Inter-Como, derby d'alta classifica: Fabregas vuole interrompere il lungo "digiuno" dei lariani
La Champions League ha restituito l'immagine di un'Inter dominante, smarrita in occasione del derby perso per 3-1 contro il Milan. Ora di derby ne arriva un altro: domenica alle 18.00 al Meazza si gioca Inter-Como, uno dei tre big match dell'undicesima giornata di Serie A.
Como, mai un clean sheet in trasferta
Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, da oltre 40 anni il Como non batte l'Inter: era il 15 dicembre del 1985, i lariani vinsero in casa per 1-0.
Limitando l'analisi ai sei incroci più recenti, andati in scena tra il 2024 e il 2026, si registrano cinque successi dell'Inter e un pareggio. Il Como però negli ultimi due precedenti ha dimostrato di saper colpire i campioni d'Italia in carica, relizzando ben 5 reti in totale. Dal passato al presente. Il Como in questo campionato ha già giocato 6 volte in trasferta, lo score è di 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, a Frosinone. Il bilancio è certamente positivo anche se la porta lariana non è mai rimasta inviolata lontano dal Sinigaglia. Poco importa del resto se, come successo al malcapitato Lens in Champions League, l'attacco lariano si scatena!
Per l'Inter numeri da urlo a San Siro: cinque vittorie su cinque, 17 gol fatti (miglior attacco casalingo del torneo) e 7 al passivo, per una media di 4.8 gol a partita!
Previsto un (tardo) pomeriggio di duro lavoro per i portieri: Inter e Como sono le due squadre che hanno effettuato più tiri finora in Serie A.
Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.
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