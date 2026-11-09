Kings Cup Lottomatica.sport, ecco i primi verdetti. In due sono già promosse ai quarti. E oggi un super Alpak-BIGBRO!

Lunedì scorso è andato in scena il terzo Matchday della Kings Cup Lottomatica.sport Italy , reso ancor più spettacolare dal tema Halloween che ha caratterizzato campo e tribune della Kings League Arena. Un'altra giornata impreziosita da gol, giocate spettacolari e partite risolte all’ultimo tiro, in pieno stile Kings League.

Primi verdetti in arrivo, con Underdogs e BIGBRO qualificati alla fase finale. I ragazzi di Mirko Cisco hanno calato il “tris” battendo i campioni d’Italia degli Alpak, di contro alla loro prima battuta d’arresto nella Cup. Nel girone B gli Stallions sono gli unici a punteggio pieno ma non hanno ancora strappato il pass per la fase finale. Perrotti e compagni hanno vinto ma non convinto contro i D-POWER, ancora a secco di punti nel girone A ma, va detto, protagonisti di tre “battaglie” da cui sono usciti dal campo a testa alta.

Qui il recap della terza giornata e la classifica dei due gironi della Kings Cup Lottomatica.sport

Alpak-BIGBRO, il big match è servito

La quarta giornata della Kings Cup Lottomatica.sport verrà inaugurata dal match delle 17 tra Underdogs e Zeta Como, testacoda del gruppo B tra la squadra che ha segnato più gol (27) tra le 12 che partecipano al torneo e i ragazzi di ZW Jackson, per i quali questa sfida rappresenta una sorta di dentro o fuori.

I Caesar, campioni in carica della Kings Cup Lottomatica.sport, cercano conferme contro i D-POWER dopo aver battuto i Boomers. Il big match di giornata è previsto per le 19 e mette di fronte Alpak e BIGBRO, ovvero Simone Lo Faso contro “Spizzi”, alias di Alessandro Florenzi.

Alla fine della fase a gironi (tra sette giorni), la prima classificata di ogni girone volerà direttamente alle semifinali, le seconde accederanno ai quarti, terze e quarte dovranno passare per il Last Chance.

Tutte le partite della Kings Cup Lottomatica.sport Italy sono disponibili in live streaming su Lottomatica.sport.