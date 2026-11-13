Belgio-Italia, la rivincita tra Mancini e van Bommel può valere il primo posto nel girone di Nations League

Appena 49 giorni fa l'Italia debuttava con una sconfitta in Nations League , 0-2 contro il Belgio , uscendo tra i fischi dell'Olimpico di Roma. Un'Italia che col passare delle settimane ha riconquistato i suoi tifosi, collezionando tre vittorie e un pareggio nelle successive quattro partite. Giovedì sera, in un Meazza bagnato dalla pioggia e sotto gli occhi del campione del mondo di Formula 1 Kimi Antonelli , gli Azzurri hanno travolto in rimonta la Francia di Zidane per 3-1. Adesso, per trasformare una bella opera in un capolavoro, serve una vittoria lunedì sera a Bruxelles: in questo modo gli Azzurri sarebbero certi di approdare ai quarti di Nations League come primi classificati. Il che vorrebbe dire affrontare una delle seconde degli altri gironi (evitando una corazzata come la Spagna) e poter giocare il match di ritorno in casa.

Belgio-Italia, insidia De Bruyne per gli Azzurri

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il Belgio ha ottenuto solo due vittorie in match ufficiali contro l'Italia. Quella sopra citata del 25 settembre e l'altra, ben più datata, che risale al 1972, nei playoff per le Qualificazioni agli Europei.

Il paradosso è che 10 punti, gli stessi della Francia e uno in più rispetto a De Bruyne e compagni, potrebbero non bastare per strappare il biglietto per i quarti di finale. Serve almeno un pareggio a Bruxelles per finire tra le prime due e centrare l'obiettivo "minimo". Il Belgio è reduce dal successo in rimonta ottenuta a spese del fanalino di coda Turchia: protagonisti De Ketelaere e De Bruyne. Il fuoriclasse del Napoli brilla con la maglia della sua nazionale, avendo segnato 3 gol e fornito un assist. L'Italia vista contro la Francia può tuttavia mettere in difficoltà gli uomini di van Bommel, sfruttando la fisicità di Pio Esposito (9 gol in 14 presenze con la maglia azzurra) e la verve di Cambiaghi, vero incubo per Malo Gusto in Italia-Francia.

Tra l'altro gli Azzurri non perdono in trasferta (al 90') dal 6 giugno del 2025: uno 0-3 in Norvegia che ha indirizzato in negativo il percorso di qualificazione agli ultimi Mondiali. Ora con Roberto Mancini sembra tornato nuovamente il sereno. A patto di uscire "vivi" dalla tana dei Diavoli Rossi.

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