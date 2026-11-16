Kings Cup Lottomatica.sport, si chiude la fase a gironi. Ecco chi rischia l'eliminazione!
Quinto Matchday da seguire col fiato sospeso: in arrivo i verdetti. Tutte le partite del torneo in live streaming sul sito Lottomatica.sport
Oggi va in scena la quinta e ultima giornata della fase a gironi della Kings Cup Lottomatica.sport. Il programma si apre alle 17 con la sfida tra Zebras e Zeta Como, entrambe non possono più qualificarsi avendo perso le prime 4 partite del gruppo B. Nelle altre gare in programma, invece, ci sono diversi dentro o fuori. Insomma, un’altra giornata di emozioni garantite alla Kings League Arena di Cologno Monzese, dopo che il quarto Matchday ha regalato la bellezza di 64 reti e ben cinque portieri sono riusciti a trovare la via del gol.
Qui il recap della 4ª giornata e la classifica dei due gironi
Caesar, vittoria o… eliminazione. Che sfida tra Stallions e Circus!
Alle 18 una prima sfida di giornata con posta in palio. Gli Alpak (tre vittorie e un ko) di Simone Lo Faso, 3 volte Mvp in questa edizione della Cup, affrontano i Gear 7 di Luis Garcia, trascinatore dei suoi con 7 gol e 4 assist. Un successo potrebbe far volare i ragazzi di Manuuxo al secondo posto ma molto dipenderà dal risultato di BIGBRO-Underdogs.
La squadra di Mirko Cisco e Il Rosso centrando il quinto successo (anche agli shootouts) nel gruppo B si garantirebbe l’accesso diretto in semifinale, assicurandosi quel primo posto che però fa gola anche alla truppa di Moonryde, che fin qui ha perso solo contro gli Alpak. Ne vedremo delle belle.
Quello tra Stallions e Circus è a tutti gli effetti uno spareggio per il primato nel gruppo A. D-Power-Boomers invece non vale per la gloria ma per la sopravvivenza: chi vince accede alla fase finale, chi perde va a casa. Completa il programma di giornata il match TRM-Caesar, questi ultimi devono assolutamente vincere per non rischiare di salutare il torneo da campioni in carica.
Tutte le partite della Kings Cup Lottomatica.sport Italy sono disponibili in live streaming su Lottomatica.sport
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS