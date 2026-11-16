Kings Cup Lottomatica.sport, si chiude la fase a gironi. Ecco chi rischia l'eliminazione!

Oggi va in scena la quinta e ultima giornata della fase a gironi della Kings Cup Lottomatica.sport. Il programma si apre alle 17 con la sfida tra Zebras e Zeta Como, entrambe non possono più qualificarsi avendo perso le prime 4 partite del gruppo B. Nelle altre gare in programma, invece, ci sono diversi dentro o fuori. Insomma, un’altra giornata di emozioni garantite alla Kings League Arena di Cologno Monzese, dopo che il quarto Matchday ha regalato la bellezza di 64 reti e ben cinque portieri sono riusciti a trovare la via del gol.