Arrivederci Nations League: la Serie A torna protagonista con la 12ª giornata . Il programma propone una sfida interessante come Atalanta-Inter , la Dea ha 14 punti in classifica contro i 28 dei campioni d’Italia in carica, che dopo il ko nel derby con il Milan hanno subito reagito alla grande battendo il Como per 2-0.

Inter, torna Lautaro e la Dea trema perchè...

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, la Dea non vince contro l’Inter da ben 8 anni. Come se non bastasse, Chivu è imbattuto (due successi e un pareggio) nei tre incroci da allenatore in carriera contro i bergamaschi. Campionato sofferto fin qui per Sarri, che con l’1-0 al Monza è tornato alla vittoria dopo 4 giornate.

I numerosi infortuni che hanno colpito la rosa e la difficoltà nell’adattare la squadra a un sistema di gioco del tutto nuovo hanno impedito alla Dea di occupare una posizione di classifica più soddisfacente. Quello ottenuto contro il Monza è stato solo il secondo clean sheet in campionato per l’Atalanta, che al cospetto del secondo miglior attacco del campionato dovrà necessariamente alzare il muro davanti al pur ottimo Carnesecchi.

L’Inter per affrontare un periodo ricco di impegni conta sul recupero di capitan Lautaro Martinez. Il Toro ha affrontato 15 volte la Dea e non solo non ha mai perso (11 vittorie e 4 pareggi) ma è anche andato a segno ben 8 volte. Sarri è avvisato...

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