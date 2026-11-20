Il Motomondiale 2026 è giunto alla penultima tappa. Nel weekend si corre il Gran Premio del Portogallo e la Ducati ufficiale ha già pronto lo champagne della miglior… marca: con 60 punti di vantaggio sul connazionale Jorge Martin , infatti, Marc Marquez ha diverse strade che gli permettono di arrivare a laurearsi campione del mondo per la seconda stagione consecutiva.

Marquez campione a Portimao se...

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, Marquez può diventare campione per la decima volta in carriera (ottava in MotoGP) anche “solo” vincendo la Sprint del sabato. Tra i match-point a disposizione dello spagnolo ci sono quelli della domenica, con titolo assicurato mantenendo almeno 37 punti di vantaggio su Martin al termine del Gran Premio. Speranze ridotte dunque per Jorge Martin, settimo in Qatar, e anche per Marco Bezzecchi, che a Lusail ha ottenuto la sua sesta vittoria stagionale. Il romagnolo dell’Aprilia dovrebbe vincere le restanti gare e sperare che Marquez non conquisti neanche un punto.

Impresa ai limiti dell’impossibile e allora l’Aprilia potrebbe puntare con decisione a vincere il titolo costruttori, avendo un ritardo di soli 8 punti dalla Ducati.

Il Gran Premio del Portogallo dal 2000 al 2012 si è svolto all’Estoril per poi spostarsi, nel 2020, sul circuito di Portimao, nell’Algarve. In quell’occasione vinse il “padrone di casa” Miguel Oliveira con la KTM. Gli unici piloti ad aver conquistato più di un successo su questo tracciato sono Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia (due successi a testa), anche se “Pecco” salterà l’appuntamento di Portimao a causa della doppia frattura al piede destro riportata in Qatar.

Con le sue 15 curve e i saliscendi estremi, quello portoghese è diventato in pochi anni uno dei tracciati simbolo della MotoGP. La lotta per il titolo è alle battute finali e va in scena in un circuito mozzafiato: il weekend portoghese (dal 20 al 22 novembre) promette spettacolo!

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