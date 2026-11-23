Carlos Alcaraz è il re delle Atp Finals 2026: battuto in finale il numero 1 del mondo Alexander Zverev . Ma questa è già storia. Il futuro, imminente, si chiama Coppa Davis . La Final 8 del più prestigioso torneo di tennis a squadre va in scena sul cemento indoor di Bologna dal 24 al 29 novembre. L’Italia , senza Jannik Sinner e con Flavio Cobolli numero 1, va a caccia del quarto trionfo consecutivo. I cinque alfieri della spedizione azzurra sono Cobolli , Musetti , Darderi , Vavassori e Berrettini , quest'ultimo convocato dal capitano Filippo Volandri al posto di Bolelli . L’Italia debutterà nella Final 8 di Coppa Davis mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud .

Italia-Corea del Sud, i precedenti

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, gli asiatici sono alla loro prima partecipazione ai quarti di finale della competizione. Quattordicesima nel ranking mondiale della Coppa Davis, la Corea del Sud si è guadagnata l’accesso a questo storico traguardo battendo nei primi mesi dell’anno Argentina (3-2) e India (3-1). Sono tre i precedenti con la nazionale azzurra, tutti vinti dall’Italia. Un dato che fa ben sperare Cobolli e compagni in vista del prosieguo del torneo, dove a sfidare eventualmente l’Italia in semifinale (in programma venerdì 27 novembre) ci sarà una tra Repubblica Ceca (per la quarta volta di fila alla Final Eight) e Canada, che punta sulla stella Auger-Aliassime per bissare il titolo conquistato nel 2022.

Dall’altra parte del tabellone ecco i pezzi da novanta. La Germania di Zverev giovedì 26 novembre se la vedrà con la Gran Bretagna (priva di Jack Draper) di Arthur Fery e Cameron Norrie mentre l’Austria cercherà l’impresa contro la Spagna di Alcaraz e Jodar, sei volte vincitrice della Coppa Davis.

Il regolamento prevede la disputa di tre incontri, due singolari e un doppio: supera il turno la Nazionale che vince due match (non obbligatoria, qualora il punteggio fosse sul 2-0 dopo i due singolari, la disputa del doppio). Le partite si giocano al meglio dei tre set, con tie break sul 6-6.

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