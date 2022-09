Liga Profesional, quote e pronostico di San Lorenzo-Huracan

La Liga Profesional argentina è giunta alla 22ª giornata. Allo stadio " Pedro Bidegain " di Buenos Aires va in scena il confronto tra il San Lorenzo e l' Huracan . La classifica al momento vede le due squadre separate da ben 10 punti, i " Corvi " (quindicesimi) in casa hanno centrato per ben 8 volte il segno X mentre nelle restanti 3 gare disputate davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare due vittorie e una sconfitta. In questa prima parte di stagione anche l' Huracan (quarto) ha stretto una forte amicizia con il segno X , esito centrato in trasferta in ben 7 occasioni su 11.

Per tutti i principali concessionari la partita si preannuncia molto equilibrata. Cplay offre, come Goldbet e Better, il segno 1 a 2.75 e il "2" a 2.65. Una leggera differenza la si può notare sul segno X, a 2.95 su Cplay e a 3 su Better e Goldbet.

Poche reti nell'aria, non si può escludere l'Under 2,5 al triplice fischio dell'arbitro. Su questa determinata tipologia di scommessa è Cplay a regalare la quota maggiore, un 1.47 contro l'1.46 di Better e Goldbet.