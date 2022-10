Pronostico Napoli-Rangers, Spalletti non vuole fermarsi

Il traguardo degli ottavi di Champions è stato tagliato, il prossimo step del Napoli è centrare anche il primo posto del gruppo A. Nella penultima giornata della fase a gironi la squadra di Spalletti riceve i Rangers , ultimi con zero punti, mentre nell'altra gara del girone il Liverpool (9 punti e a meno 3 dai partenopei) fa visita all' Ajax .

Napoli-Rangers, fai adesso il tuo pronostico

Combo 1+Over 2,5, ecco quanto vale

Si tratta di un testacoda tra un Napoli a punteggio pieno dopo 4 giornate e i Rangers, ultimi senza punti e con ben 16 reti al passivo. Spalletti però non vuole lasciare nulla al caso e far suoi i tre punti. Scenario che, nel peggiore dei casi, lascerebbe il Liverpool a 3 lunghezze di distanza in attesa del confronto con gli uomini di Klopp nella sesta giornata.

Finora il Napoli è stato irresistibile, ha segnato infatti ben 17 gol tre dei quali agli scozzesi lo scorso 14 settembre. Per le quote spettacolo in vista: su Cplay la combo 1+Over 2,5 si gioca a 1.66, opzione proposta invece a 1.56 da Better e Goldbet.

Il Napoli ha le carte in regola per vincere con almeno due reti di scarto e allora occhio all'1 handicap (0-1) proposto a 1.71 da Cplay e Begamestar contro l'1.54 previsto da Better e Goldbet.