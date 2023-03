Real Madrid-Barcellona, il pronostico della semifinale di Copa del Rey

Real Madrid-Barcellona è la finale anticipata della Copa del Rey 2022/23 . Il primo round della sfida che assegna un biglietto per la finalissima si gioca al Bernabeu giovedì 2 marzo alle 21 mentre il ritorno è previsto per il prossimo 5 aprile. In mezzo, precisamente il 19 marzo, le due squadre avranno modo di confrontarsi in campionato al Camp Nou .

Real Madrid-Barcellona, fai il tuo pronostico

Ancelotti favorito, ecco quanto paga il segno 1

Il primo atto stagionale della saga (16 ottobre 2022) se lo è aggiudicato il Real con un perentorio 3-1, a cui ha “risposto” il Barça con un altrettanto secco 3-1 (15 gennaio 2023) in finale di Supercoppa spagnola giocata a Riad, con titolo annesso per l’undici di Xavi.

Un trofeo, la Copa del Rey, che vuol dire molto per il Barcellona specie dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Manchester United: niente gloria in Europa ma onore che va tenuto alto nei confini iberici.

I Blancos di Ancelotti invece hanno fatto la voce grossa in Champions in casa del Liverpool, tenendo così un piede (e mezzo) in tutte le competizioni.

La forza del Real al Bernabeu è un dato di fatto, l’ultima sconfitta risale al 12 aprile 2022 in Champions League contro il Chelsea. In Liga l’ultima squadra capace di espugnare il tempio madridista è stata proprio il Barça, che vinse 4-0 a marzo di un anno fa.

Non è un gran momento però per gli azulgrana, ko in campionato contro il modesto Almeria e privi, contro i Blancos, degli infortunati Pedri e Lewandowski.

Il pronostico sorride al Real, Better e GoldBet bancano a 1.97 l’1 finale, il pareggio a 3.55 e il 2 a 3.75. Per Cplay e Begamestar invece l’1 madridista vale 2.01, segno X a 3.52 e colpo blaugrana a 3.79.

La sensazione è che il Real possa far suo questo primo round, in alternativa al segno 1 occhio alla combo 1X+Multigol 1-4 o 1X+Over 1,5.