Cremonese-Atalanta, il pronostico: la combo 2+Over 1,5 vale 1.92

Sabato 1° aprile torna la Serie A, la 28ª giornata si apre allo Zini con Cremonese-Atalanta (ore 15). Occasione ghiotta per la Dea di Gasperini che con tre punti aggancerebbe il Milan al quarto posto in classifica. La Cremonese è ultima con 13 punti, in casa eccezion fatta per la vittoria sulla Roma si registrano 3 pareggi e 9 sconfitte.