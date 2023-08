Pronostico Newcastle-Aston Villa, precedenti e quote dicono...

Quando si trovano faccia a faccia non se le mandano certo a dire. Newcastle e Aston Villa di recente hanno dato vita a match spettacolari , l'ultimo dei quali il 24 luglio scorso in amichevole : 3-3 il finale a Philadelphia. Della show-list fanno parte anche il 4-0 pro Newcastle dello scorso campionato , vendicato dal 3-0 del ritorno di marca Villans . Insomma, se ne dovrebbero vedere delle belle...

Per i bookie è match da Over 2,5

Anche i bookie sentono profumo di spettacolo al St. James' Park dove il Newcastle ha battuto in rapida successione Fiorentina (2-0) e Villarreal (4-0). Molto bene anche l'Aston Villa, mai ko nelle amichevoli estive (al pari del Newcastle) e reduce dalle vittorie per 3-0 con la Lazio e per 2-1 col Valencia.

I bookmaker Cplay e Begamestar bancano l'Over 2,5 a 1.70, in linea con Better che paga 1.72 l'ipotesi di un match con almeno tre reti. Le quote sull'esito 1X2 finale sono però a chiare tinte bianconere, il segno 1 è a 1.73 su Better, con il pareggio a 3.85 e il 2 più staccato a 4.60. Gli operatori Cplay e Begamestar offrono il segno 1 a 1.76, la X a 3.82 e il 2 a 4.35.

In un match tra due squadre in salute e ambiziose non è vietato ipotizzare una partenza sprint con almeno due reti nella prima frazione. L'opzione Over 1,5 primo tempo viaggia sul 2.50. Non male.