Roma, entusiasmo Lukaku: come cambia la quota contro il Milan

Lukaku è sbarcato a Roma , se n'è accorto il mondo intero figurarsi i bookmaker . Vero, il belga è fuori condizione e il suo impiego contro il Milan di Pioli venerdì sera è tutto da verificare. Fatto sta che le quote del match sono decisamente equilibrate ed è un fatto per certi versi sorprendente, considerato l'avvio di stagione diametralmente opposto di giallorossi e rossoneri . E che a parlare allora siano proprio loro, le quote proposte da alcuni dei principali operatori di scommesse .

Le quote di Roma-Milan

Un Olimpico come al solito stracolmo proverà a dare il suo contributo ad una squadra che potrà contare su un rinforzo di lusso come Lukaku. Basterà per giocare alla pari con la squadra di Pioli che ha battuto in modo convincente Bologna e Torino?

I bookie rispondono affermativo. Su Cplay la quota assegnata alla vittoria dell'una e dell'altra squadra è quasi identica: 2.71 per l'1, 2.75 per il 2. Quindi, Roma di poco favorita. Il pareggio invece si gioca a 3.16.

Il marchio Planetwin365 vede il Milan vincente a 2.68 e la Roma a 2.70, il segno X si attesta sul 3.15.

Uno scenario all'insegna dell'equilibrio quasi perfetto è quello che si delinea anche su Better, pronosticando qui la vittoria della Roma si può moltiplicare la posta per 2.75. Il segno 2 rossonero vale 2.65, quota stabile per il pareggio che è a 3.15.