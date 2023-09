Torino-Roma, la quota sul gol giallorosso: c'è una sorpresa

In programma domenica 24 settembre alle ore 20:45 per consentire agli ospiti di assorbire la lunga trasferta in Moldavia per l’esordio in Europa League , Torino-Roma si presenta come scontro tra due compagini reduci da una bella e convincente vittoria nell’ultima giornata di campionato. Da una parte, i ragazzi guidati da Ivan Juric hanno piegato per 3 a 0 la Salernitana, dimostrandosi cinici nel concretizzare le poche opportunità create nel corso del match; da segnalare, inoltre, la solida prestazione difensiva dei granata che, per la terza volta in quattro giornate, hanno tenuto inviolata la propria porta. Dall’altra, gli uomini di José Mourinho hanno, finalmente, conquistato il primo successo stagionale, travolgendo per 7 a 0 il malcapitato Empoli: una serata da incorniciare per i tifosi giallorossi che hanno potuto festeggiare il primo gol con la loro maglia di Romelu Lukaku , a segno al minuto 82 su assist di Andrea Belotti.

Le quote per il gol della Roma

Nonostante i padroni di casa abbiano registrato la propria difesa dopo la disfatta di San Siro con il Milan, è ugualmente difficile immaginare che la Roma possa terminare questa partita senza segnare almeno una rete: la pensa allo stesso modo anche Better che ha, così, deciso di offrire una super quota sull’esito Sì del mercato Segna Gol Team Ospite, aumentandola da 1,36 a 6,00 per tutti i nuovi iscritti; passando in rassegna gli altri bookmakers, sempre a 1,36 è la quota proposta da Goldbet, mentre a 1,35 si trova da Staryes.

La Roma riuscirà poi a tornare nella capitale con i tre punti in tasca? Per coloro che si aspettano l’affermazione ospite, il segno 2 si trova attualmente sopra il 2,50 come emerge dalla comparazione delle quote di Goldbet e Better, entrambe a 2,55, mentre Staryes lo propone 2,52.

Tornando ad occuparci nuovamente di segnature, gli ultimi sette confronti diretti tra le due formazioni hanno visto grande equilibrio nella scommessa under/over 2,5 gol: in quattro occasioni il duello è, infatti, terminato con almeno tre reti e per chi crede che possa accadere domenica sera, l’analisi delle quote offerte dai bookie fa emergere come l’over 2,5 sia proposto a 2,45 da Staryes e a 2,50 da Better e Goldbet.