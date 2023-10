Dybala, Sanè e Jesus in gol: analisi e quote dei bookie

Nel pomeriggio della domenica, in tutta Europa si gioca l’ultimo turno prima della sosta nazionali che permetterà ai giocatori di rifiatare dopo il primo tour de force in cui hanno disputato un turno infrasettimanale e due turni di coppe europee oltre ai turni di campionato canonici.

Le pomeridiane propongono un super big match in Premier dove si riaccende la sfida in vetta tra Arteta e Guardiola, in Bundesliga dove il Bayern ospita un ostico Friburgo e in Serie A dove il Cagliari ultimo cerca la prima vittoria contro Mourinho reduce dalla passeggiata europea contro il Servette. Squadre stanche, ci si affiderà ai singoli e chi più di Gabriel Jesus, Dybala e Sanè per decidere queste sfide? Secondo Bet365 la quota della multipla con questi 3 marcatori è 22,13, mentre per Sisal è 23,62. Cplay e BegameStar propongono invece una quota a 25.05.