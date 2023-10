Italia–Malta, scommessa scontata? Non per tutti

L’ ultima volta a Bari l’Italia perse 3-1 contro la Francia

La settima giornata delle Qualificazioni per gli Europei di Germania 2024 vede, per il gruppo C, scendere in campo l’Italia nella terza uscita di Luciano Spalletti e Malta che, guidata da Michele Marcolini, ha perso tutte le partite disputate finora. La notizia di ieri, che ha visto l’Uefa assegnare ad Italia e Turchia gli Europei del 2032, si spera possa essere foriera di successi per Spalletti che –rispetto alle partite contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina – ha avuto oltre un mese di tempo per pensare la sua nuova nazionale. Si torna a Bari dopo 7 anni: l’ultimo match disputato in Puglia fu nel 2016 – esordio di Ventura – quando perdemmo 1-3 contro la Francia.