Inghilterra-Italia: le quote ingannano?

Non è certo il 4-0 rifilato a Malta dagli azzurri a far cambiare idea sulla sproporzione delle forze in campo martedì 17 Ottobre a Wembley tra Inghilterra e Italia.

Bisogna però stare attenti perché anche gli inglesi non sono infallibili e lo dimostra l’1-1 con l’Ucraina e soprattutto l’Italia è sempre una nazionale temibile.

Negli ultimi 5 scontri diretti registriamo 1 vittoria per parte e 3 pareggi ai tempi regolamentari che diventano 2 vittorie azzurre, 2 pareggi e 1 vittoria inglese se consideriamo la finale dei campionati europei vinta dai nostri ai rigori.