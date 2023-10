Champions League: impresa Milan? Alcuni bookmakers ci credono

Quella di stasera sarà una serata decisiva per il Milan e il suo destino europeo: infatti, dopo aver pareggiato le prime due contro Newcastle e Borussia Dortmund, è la volta del Parco dei Principi, casa del PSG. Entrambe le squadre hanno bisogno di far risultato: anche i Francesi, reduci dalla sconfitta contro il Newcastle in Inghilterra, vogliono i 3 punti per rimettere una distanza di sicurezza con i rossoneri. L’altra partita del girone è quella del St. James Park, dove il Newcastle a 4 punti ospita il Dortmund che ha perso la prima in Francia e pareggiato la seconda in casa contro il Milan. Occhio al colpaccio dei tedeschi che – all’ultima spiaggia – vogliono tentare il colpo di coda. Nel girone della Lazio, invece, si affrontano le due squadre beffate proprio dai biancocelesti nell’extra time: l’Atletico del Cholo è ospite del Celitc in una partita da dentro/fuori per gli scozzesi.