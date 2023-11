Sinner-De Minaur, l'italiano è stanco ma favorito. Quanto vale il 2-0...

Cadono pezzi grossi come Alcaraz e Medvedev all'Atp di Parigi-Bercy, lui resta in corsa. Si tratta di Jannik Sinner, che ha però dovuto sudare per avere la meglio sull'americano McDonald superato in tre set, dopo aver perso il primo al tie break. L'altoatesino negli ottavi, in programma oggi intorno alle 17, affronterà l'australiano De Minaur che ha dovuto disputare due turni a Parigi: battuti, in tre set, Murray e Lajovic.