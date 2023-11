Juve, Real e Nizza vincono tutte? L'offerta dei bookmakers

La tripla della domenica vede protagoniste due squadre in vetta ai rispettivi campionati e un super big match dal sapore storico. Le due capolista sono Real Madrid e Nizza, rispettivamente prime in Spagna e Francia ma allenate da due italiani, Ancelotti e Farioli, passato, presente e futuro del calcio italiano. L’altro incontro è quello che vedrà Max Allegri ospite della Fiorentina all’Artemio Franchi in una partita sempre calda in cui la Vecchia Signora vuole farsi un regalo per i suoi 126 anni e – probabilmente – lo farà schierando una coppia di ex come Vlahovic e Chiesa, tanto per scaldare ulteriormente l’ambiente. Il Real ospita il Rayo nel derby di Madrid mentre il Nizza vede arrivare il Rennes in un match complesso ma in cui Farioli vuole mantenere l’imbattibilità.