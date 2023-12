L’Inter per il primato, lo United e il Galatasaray per un posto alla fase successiva: le quote dei bookie per la tripla

L’ultima e decisiva giornata della fase a gironi di Champions vede alcune partite che andranno a delineare il percorso della stagione delle squadre che ancora non hanno definito il proprio futuro. Tra queste l’Inter di Simone Inzaghi che – ottenuto il primo posto in Serie A in un duello entusiasmante con la Juve – vuole ottenere anche quello in Champions che vale un sorteggio favorevole per gli ottavi di finale. Se lo giocheranno in casa dove, quest’anno, hanno perso una sola volta. Nel girone del Bayern invece, ad eccezione dei bavaresi che hanno già staccato il pass, Copenaghen, United e Galatasaray sono appaiate in un punto e quindi è tutto da decidere. Sebbene lo stato di forma dello United sia pessimo, giocare in casa contro il Bayern qualificato è un vantaggio rispetto al Galatasaray che dovrà vincere in Danimarca per ottenere il secondo posto in un girone davvero ostico.