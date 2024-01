Monza-Inter, le quote sul match

Sarà Monza-Inter il match che chiuderà, per quanto riguarda il 20° turno di Serie A, la giornata di sabato 13 gennaio. Sono ventitre i punti di distanza tra le due squadre, ma per entrambe il bilancio della stagione è finora più che positivo. Da una parte il Monza, a +11 dalla zona retrocessione e reduce dalla vittoria fuori casa col Frosinone, all’ultimo turno disputato, e dal precedente pareggio col Napoli; dall’altra l’Inter, che inizia la seconda parte di campionato col titolo di campione d’inverno dopo la vittoria nell’ultimo match contro il Verona e, complessivamente, 48 punti e 44 reti segnate in 19 partite.

Contro gli uomini di Inzaghi – e contro un Lautaro Martinez capace di segnare finora 16 reti in stagione – per i biancorossi allenati da Raffaele Palladino non sarà vita facile: la pensa così anche Goldbet, che offre per l’occasione una maggiorazione del segno X2 sul mercato Doppia Chance, portando a 6 l’originaria quota di 1.11; sempre 1.11 è la quota offerta da Better, mentre 1.12 quella proposta da Staryes.

Precedenti e quote

Nonostante tutti i pronostici indichino i neroazzurri come favoriti, va ricordato che nella stagione scorsa il Monza dette più di qualche grattacapo all’attuale capolista, conquistando addirittura quattro punti sui sei a disposizione. Quasi un anno fa – era il 7 gennaio 2023 – la partita terminò 2-2 tra le recriminazioni degli interisti, che si videro negare all’81° il goal del 1-3 siglato da Acerbi e, qualche minuto dopo, assistettero al goal del pareggio finale con l’autogoal di Dumfries. Il match di ritorno, invece, fu quello dell’inaspettata vittoria del Monza, con la rete di Caldirola a decretare l’1-0 finale per i biancorossi.

Quest’anno, però, l’Inter è in versione schiacciasassi in trasferta. Finora, nove match disputati fuoricasa e 24 punti accumulati, con sette vittorie e due pareggi; in generale, contando anche la stagione precedente, nessuna sconfitta nelle ultime 14 partite disputate in trasferta e, statisticamente, quasi il 90% di possibilità di vincere il match fuori casa dopo esser passata in vantaggio.

Per coloro che credono che la partita sarà un monologo neroazzurro, e che l’Inter non lascerà al Monza la possibilità di segnare neanche una rete, il segno No Goal è offerto da Goldbet e Better a quota 1. 83, mentre 1. 79 è la proposta di Staryes sullo stesso segno. Per chi invece ha ancora in mente il 2-2 della scorsa stagione, e ritiene che la partita possa offrire lo stesso numero di reti o una quantità maggiore, Goldbet propone l’Over 3.5 a quota 2. 90; stessa quota è l’offerta di Better, mentre Staryes paga lo stesso segno 2.87.