Roma-Verona, quote e analisi per l'esordio di De Rossi

Sarà Daniele De Rossi , dopo il terremoto in casa giallorossa, a guidare la Roma nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A contro il Verona. Reduci dall’ esonero di Mourinho , i capitolini arrivano alla sfida con una sola vittoria negli ultimi cinque turni – era il 23 dicembre, 2-0 all’Olimpico contro il Napoli – e la necessità impellente di dare una svolta al proprio campionato. Dall’altra parte, il Verona che scenderà in campo è quello che, terzultimo in classifica, ha racimolato nei 20 turni finora disputati soltanto 17 punti, trovandosi dunque in piena zona retrocessione e a -1 dal Cagliari.

Serve risalire al settembre 2020 per trovare un match tra le due squadre in cui la Roma non ha segnato almeno una rete: l’esigenza per i giallorossi di cambiare rotta e il campionato finora deludente del Verona fanno ipotizzare che, anche questa volta, la squadra di casa riuscirà ad andare in goal. La pensa così anche Better, che per l’occasione offre ai propri nuovi iscritti una maggiorazione sull’esito Sì del mercato Segna Gol Team Casa portando la quota da 1.10 a 6; sempre 1.10 è l’offerta di Goldbet, mentre 1.14 quella di Staryes.