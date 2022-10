L'Ingegnere: il Tipster con la passione per le statistiche

Chi è il Tipster che tutti chiamano l’Ingegnere? Il suo username non è scelto a caso perché è Ingegnere di nome e di fatto, laureato al Politecnico di Torino nel 2018. La passione per le statistiche e per il calcio lo hanno portato a diventare un Tipster professionista. Il suo slogan è “La vita è semplice siamo noi a complicarla” proprio in riferimento alla sua tipologia preferita di pronostici che vanno dritti verso l’obiettivo che è quello di vincere, senza tanto badare alle modalità o allo stile.