Pronostici Serie A, Lazio-Salernitana: attenzione alle sorprese, l'Ingegnere avverte.

Gli uomini di Sarri vengono da vittorie altisonanti sia in campionato contro l'Atalanta al Gewiss Stadium che in europa. La Salernitana dopo aver salutato il suo uomo immagine Ribery vuole centrare una salvezza più tranquilla, rispetto al cardiopalma della scorsa stagione. L'Ingegnere, come sempre ci indica la via, seguendo i favori del pronostico ma stiamo attenti perchè i salentini non avranno una difesa invalicabile ma in contropiede possono far male.