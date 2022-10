Pronostici Serie A, Hellas Verona - Roma: l'Ingegnere crede nel riscatto di Abraham

Obiettivo quarto posto in solitaria.

La sconfitta dei cugini contro la Salernitana permette alla Roma di arrivare al derby con la testa al di sopra. Segnatevi la data e l'orario sul calendario perchè tutto lascia presagire ad una stracittadina infuocata il prossimo 6 novembre alle 18. Ma prima bisognerà sbrigare la questione Hellas. I giallorossi arrivano da 3 vittorie consecutive in trasferta mentre gli scaligeri si trovano con 10 punti in meno rispetto allo scorso campionato. Il Bentegodi cercherà di spingere i suoi fuori dai fantasmi della retrocessione che si stanno facendo sempre più assillanti. Lo scorso anno, Tammy Abraham non aveva fatto incetta di goal all'inizio del campionato ma poi si è risvegliato e nessuno lo ha potuto più fermarlo.

Il pronostico dell'Ingegnere.

L'Ing. non ha dubbi ma vuole comunque coprirsi da eventuali colpi di coda dei gialloblu. Per questo motivo, nel posticipo di oggi, ci consiglierà una combo molto allettante: UNDER 1,5 CASA + OVER 0,5 OSPITE.

Su Instagram l'Ingegnere analizza ogni settimana tutte le partite di Serie A e non solo, seguilo per non perderti nemmeno un consiglio.