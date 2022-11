Pronostici Europa League, Roma-Ludogorets: l'Ingegnere vede favoriti i giallorossi

Il Betis è già sicuro della qualificazione come prima ma il secondo posto del gruppo C è ancora tutto da scrivere. Uno scontro diretto a casa dei giallorossi che avranno a disposizione 90 minuti per riuscire nell'impresa. L'Ingegnere ci avverte che prendere sotto gamba il Ludogorets è stato un errore all'andata, per cui sarà vietato commettere gli stessi errori.

Mourinho chiama. Roma risponde.

Pari a quota 7 punti ma con lo scontro diretto a favore degli ospiti. Non la migliore delle posizioni ma il talento e la qualità della rosa giallorossa fanno pendere la bilancia del match nettamente a loro favore. Mourinho si augura di festeggiare come nelle notti europee dell'altro anno in Conference League. Lo stadio sarà il dodicesimo uomo in campo e dovrà sostenere i suoi dall'inizio alla fine. Zaniolo torna dalla squalifica. Abraham gioca per la squadra ma deve trovare il modo di sbloccarsi, i giovani scalpitano dalla panchina. Roma è pronta a sfidare le aquile bulgare di Razgrad.

Il pronostico dell'Ingegnere.

Data l'importanza del match, l'Ing. è convinto che la Roma si farà sentire sotto porta e cercherà di limitare le offensive avversarie. Il Ludogorets in campionato è uno schiacciasassi ma in Europa ha già dimostrato di essere permeabile. La giocata del tipster più discusso del momento è: MULTIGOAL CASA 2-3.

Il weekend è alle porte e l'Ingegnere analizzerà tutte le partite di Serie A, seguilo su Instagram per non perderti nemmeno un consiglio.