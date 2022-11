Pronostici Serie A, Atalanta-Napoli: Spalletti tenta l'allungo per l'Ingegnere

L'Atalanta arriva più riposati al big match di oggi mentre il Napoli arriva con la sconfitta indolore in Champions contro il Liverpool. Nonostante questo passo falso, l'Ingegnere non vede ancora la prima sconfitta degli azzurri. L'assenza dell'uomo col cognome più copia-incollato di tutto il campionato, Kvaratskhelia, si farà sentire ma i "panchinari" si sono sempre fatti rispettare in campo e non hanno fatto mai patire le assenze dei big in passato. Raspadori e Simeone scalpitano e sono pronti all'ennesima super prestazione.

In trasferta, il Napoli è una certezza.

I partenopei non pareggiano o perdono un match in campionato dal 31 agosto, quando la neopromossa Lecce ha imposto un pareggio al Maradona. Da lì in poi un filotto di vittorie che mette il Napoli come prima potenza del campionato. Anche la Dea però arriva dal suo miglior inizio di Serie A della storia. La prima contro la seconda. Un match che ha tutti gli ingredienti in regola per regalare grandi emozioni. Una tredicesima giornata che si annuncia come primo vero turning point del campionato.

Il pronostico dell'Ingegnere.

L'Ing. scommette che anche oggi il Napoli ci regalerà una gara bella sotto il punto di vista del gioco e del risultato. Lookman e compagni non faranno da vittima sacrificale per cui non sarà facile ma anche nelle difficoltà gli azzurri ne sono sempre usciti coi 3 punti. Pertanto, il pronostico dell'Ingegnere delle scommesse è: 2.

Seguire i consigli dell'Ingegnere è semplice, basta andare sul suo profilo Instagram. Non perderti le analisi di tutte le partite di questo weekend di Serie A.