Pronostici Serie A, Roma-Torino: l'Ing. è sicuro che i giallorossi devono fare risultato

L' ultimo ostacolo per i giallorossi, prima della pausa anomala per il Mondiale qatariota , sarà contro gli uomini di Juric. Il Torino sta facendo un signor campionato con anche qualche vittima importante mentre la Roma di solito con le piccole si diverte e contro le big arranca. L'Ingegnere però si allinea con la visione della mente sulla panchina della Roma, ovvero Mou, bisogna dare una sterzata dopo un derby perso che ancora è ben indelebile nella memoria dei tifosi.

Assenze e paure pre-mondiale.

A Spinazzola e Wijnaldum si aggiunge capitan Lorenzo Pellegrini, mentre dovrebbe tornare nei ranghi anche solo per uno spezzone la "Joya" Dybala. Le prime non si fermano e per rimanere aggrappati, non perdendo il treno Champions, bisogna cominciare a tornare a vincere. La beffa di Sassuolo deve essere già alle spalle. I granata arrivano galvanizzati dalla vittoria agevole contro i doriani e vorranno continuare a rimanere nella parte destra della classifica. Tanti giocatori avranno paura di mettere la gamba quindi bisogna sperare che non ne faccia le spese lo spettacolo.

Il pronostico dell'Ingegnere.

L'unico risultato utile per i giallorossi è la vittoria. L'Olimpico spingerà i suoi a dare spettacolo ancora una volta prima della sosta. Pertanto, l'Ingegnere si allinea ai favori del pronostico e consiglia la giocata: 1.

