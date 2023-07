Wimbledon, Sinner-Schwartzman: quote e pronostico

Buona la prima, anzi ottima per Sinner a Wimbledon. Nel primo turno l'altoatesino ha eliminato senza problemi Cerundolo e mercoledì, nel secondo turno, avrà di fronte un altro argentino: Schwartzman.

Sul canale Telegram Gollo Predictor tutti i pronostici sul torneo di Wimbledon

Sinner-Schwartzman, i precedenti

Si tratta del quarto confronto tra Sinner e Schwartzman, il primo sull'erba. Jannik ha sempre vinto (Barcellona, Montecarlo e Anversa) e si candida quindi autorevolmente alla vittoria del match, anche alla luce della disarmante facilità con cui si è sbarazzato di Cerundolo al debutto in questi Championships: triplo 6-2.

Quote e pronostico di Sinner-Schwartzman

Quota popolare per l'1 di Sinner nella scommessa sul testa a testa, pari circa a 1.06, mentre il 2 è una sorpresa 8.60 volte la posta. Per i bookie il numero otto del mondo è proiettato verso un altro 3-0, in lavagna a 1.60.

Quanto al numero di game, l'opzione Over 29.5 risulta più accreditata (paga 1.54) rispetto all'Under (offerto a 2.33). Una valutazione che, in sede di pronostico, si può condividere.