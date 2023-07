Wimbledon, secondo turno: il pronostico di Berrettini-De Minaur

Unisciti al Canale Telegram Gollo Predictor

Berrettini-De Minaur: le quote

Sia Berrettini che De Minaur, numero 17 del Ranking, hanno alle spalle un match vinto dopo aver perso il primo set al tie break.

Partita che quindi potrebbe non chiudersi in soli tre set, spalancando le porte per l'esito Over 37,5 game offerto a 1.60.

Le quote sul testa a testa (vincente incontro) sorridono all'australiano, il cui successo è in lavagna a 1.57 contro il 2.35 previsto per il trionfo di Berrettini.

Interessante e tutto sommato possibile l'eventualità che il tennista romano riesca a vincere il primo set. La quota prevista è pari a 2.10 volte la posta.