Gollo-Predictor: il pronostico in terno per la Serie A

Sulla piattaforma for fun www.corrieredellosport.fun , i risultati dei migliori giocatori sono visibili e i più "caldi" possono essere seguiti.

Ci sono veri e propri talenti che ogni anno occupano le prime posizioni in classifica nel gioco "Palinsesto" come "Pgonella" che ha colpito 10 volte su 81 moltiplicando i 1.000 crediti in oltre 11.000!

Nell'edizione 2020-2021 ha vinto "GOLLO" con 158.000 crediti partendo da 1.000: il nostro algoritmo predittivo basato su centinaia di dati statistici ed oltre 12 algoritmi con 3 motori randomici di simulazione.

L'algoritmo calcola i 4 risultati esatti più probabili e i Gol attesi per la squadra di casa e quella ospite. Le analisi complete e i pronostici sono disponibili sul Canale Telegram in anteprima.

Ecco la scheda di Gollo per Bologna-Empoli: