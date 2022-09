Inter-Roma, Dybala in gol? La quota dei bookie

Sabato va in scena il big match di giornata tra Inter e Roma. L'allenatore giallorosso torna ancora una volta a San Siro da avversario e vuole riscattare la sconfitta nell'ultima giornata di campionato contro l'Atalanta. Dybala, assente nel match contro la squadra di Gasperini vuole esserci per aiutare i suoi compagni a fare risultato contro l'Inter. A segno già 3 volte in campionato quest' anno (doppietta contro il Monza e in gol contro l'Empoli) cosa dicono i principali bookie sul su una sua possible marcatura nel match?