Roma-Cremonese e Juve-Torino ma non solo: i pronostici del nostro algoritmo

Il nostro algoritmo ha elaborato i pronostici per le partite del martedì sera. In campo oltre alla serie A anche la serie B e 4 match di FA Cup. A scendere in campo per prima sarà la Roma di Mourinho che cerca i 3 punti sul campo della Cremonese. Per questo match Gollo-Predictor ha deciso di puntare sui gol totali nel match. Il pronostico è over 1,5 che viene quotato a 1,42.