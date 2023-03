Pronostici serie A: i consigli di Gollo-Predictor

Oggi vanno in scena i 3 classici anticipi del sabato di serie A. La partita più attesa è senza dubbio quella di questa sera tra Udinese e MIlan. I rossoneri, qualificati ai quarti di finale di Champions League, stanno faticando in campionato; per Gollo la quota dell'Over 2.5 è 1,75 mentre i Book la offrono a 2: 1-1, 2-1, 1-2, 1-0 i 4 possibili risultati esatti. Viro su un comodo Over 1.5 con l'applauso dell'algoritmo per la quota.