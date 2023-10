Juventus, Napoli e Lazio vincono tutte: le proposte dei bookie

Ottavo turno di campionato che precede la sosta nazionali che ci consegna un triplo appuntamento da non perdere! Sabato alle 18 a Torino è ora di derby sotto la Mole mentre la domenica alle 15, all’Olimpico di Roma, l’Atalanta cerca la seconda vittoria esterna dopo quella di Lisbona contro la Lazio vincente in Champions contro il Celtic. La giornata si chiude con Napoli–Fiorentina del Maradona con gli azzurri a quota 14 punti che vogliono vincere per rimanere in scia delle milanesi a 18 contro una Fiorentina apparsa stanca al Franchi contro il Ferencvaros.