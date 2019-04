Weekend di Serie A con altri 10 premi

S?dapronostico.it non ?nisce mai di stupire! Per Pasqua è prevista una valanga di Buoni Amazon da poter vincere giocando gratis sulla più bella e innovativa piattaforma di pronostici for fun. Nel frattempo, refertata la schedina di coppe europee che ha assegnato altri 10 Buoni Amazon del valore di 20€ ognuno, è previsto un weekend di tanto sport, di schedine e di puntate e bancate.

NEL WEEKEND. In gioco ci sono tutti i Campionati Europei di calcio, la Formula 1 e il MotoGP. La schedina proposta sulla Serie A anche questo weekend è Supergold e premia ancora i 10 migliori che riusciranno a pronosticare gli esiti 1X2 del maggiore campionato italiano.

Si parte sabato alle 15 con la Juventus a un passo dallo scudetto, serve un solo punto agli uomini di Allegri per tornare in serata a Torino e festeggiare insieme al popolo bianconero. La Spal potrebbe trarne vantaggio e mettere in tasca uno o addirittura 3 punti, se Ronaldo e compagni decidessero di rimandare la festa al prossimo incontro casalingo.

Anticipo serale a San Siro tra Milan e Lazio, che replicheranno anche nei prossimi giorni per il ritorno di semi?nale di Coppa Italia. Entrambe hanno nel mirino la quali?cazione alla Champions League in un periodo di forma altalenante.

DOMENICA. Prima di pranzo, il Torino ospita il Cagliari. Entrambe in zone tranquille con il favore del pronostico tendente al Segno 1. Il Sassuolo visto nelle ultime partite sembra aver ritrovato gli stimoli per acquisire punti necessari per non rischiare una retrocessione che non merita per il potenziale della rosa. Contro c’è un Parma che ha racimolato solo 1 pari nelle ultime 4 gare e che ha bisogno di punti per galleggiare in una zona della classi?ca confortevole.

La Fiorentina, con il ritorno di Montella al posto di Pioli, a un Bologna che gioca bene ma ha bisogno più della Viola di punti per sganciarsi dalla zona Serie B. Derby della Lanterna sempre di?cile da pronosticare nonostante le quote siano a leggero favore dei blucerchiati.

Il Napoli va a Verona, strafavorito, solo per mantenere il secondo posto in classi?ca. Secondo noi le quote sono un po’ bugiarde, occhio alle sorprese di ? ne stagione su incontri ravvicinati agli impegni di coppe e con posizioni di classi?ca già quasi matematicamente acquisite. L’evento Jolly di questo turno è Atalanta-Empoli dove i bergamaschi, con il favore del pronostico, hanno la chance di agganciare il quarto posto.