Champions League: Napoli contro l’Ajax è caccia alla terza vittoria

Il Napoli , leader del Gruppo A con due vittorie in altrettanti incontri, vola ad Amsterdam dove sarà ospite di un Ajax da affrontare con la massima attenzione. Le due formazioni si ritrovano in Europa dopo 52 anni: all’epoca si trattava della Coppa delle Fiere, oggi della Champions League . Nonostante il primo posto nel girone, per lo Storico di SisalTipster , il Napoli è costretto a inseguire visto che la sua vittoria è data al 32% rispetto al 43% di chance con cui è accreditato l’ Ajax . Entrambe le formazioni fanno dell’attacco la loro arma primaria: ecco perché una sfida con tre o più reti sfiora il 60%. Giovanni Simeon e, in casa azzurra, e Steven Bergwijn, leader del reparto offensivo dei Lancieri, sono i maggiori candidati a regalare una gioia ai propri tifosi con il 33% di chance.

Ogni volta che un tifoso dell’Inter sente nominare il Barcellona, la testa vola inevitabilmente alla doppia sfida di Champions League del 2010 che lanciò i nerazzurri verso il successo continentale. Un trionfo leggendario che è anche l’ultimo, per la formazione milanese, contro i catalani. Il bilancio delle sfide europee, infatti, parla di 8 vittorie del Barcellona, 4 pareggi e due successi dell’Inter. Numeri che, secondo lo Storico di SisalTipster, fanno pendere la bilancia dalla parte degli spagnoli, favoriti a San Siro, con il 53% di probabilità di successo rispetto al 22% dei padroni di casa. I precedenti raccontano che, solo in due occasioni, le sfide sono terminate senza reti: molto alta quindi la possibilità che entrambe trovino la via del gol. Sia Lautaro Martinez che Edin Dzeko sanno come far male al Barcellona: il Toro ha il 26% di possibilità di entrare nel tabellino dei marcatori, il compagno di reparto si ferma invece al 23%.