La Lazio, ospite della Fiorentina, a caccia del poker in campionato

La nona giornata di Serie A, oltre a Milan–Juventus , ha in Fiorentina–Lazio , posticipo di lunedì sera al Franchi, il secondo big match di giornata. I viola stanno provando a risalire la classifica mentre i ragazzi di Sarri stanno volando con una striscia aperta di 3 vittorie consecutive. Inoltre i toscani hanno vinto solo uno degli ultimi dieci incontri e puntano ad abbattere il tabù biancoceleste. Gli esperti SisalTipster prevedono al 38% un successo della Fiorentina, il blitz della Lazio al 33% mentre il pareggio è offerto al 29%. Sia Italiano che Sarri fanno del gioco offensivo un loro marchio di fabbrica: le probabilità che entrambe vadano a segno sono del 56%. Proprio i due tecnici dovranno frenare i loro ardori visto che un’ammonizione è data al 18%. Ciro Immobile ha fatto male alla Fiorentina in sei occasioni, di cui tre al Franchi: ci sono il 33% di chance che timbri ancora il cartellino. Christian Kouamé, dopo la rete agli Hearts in Conference, punta a ripetersi, un’impresa data al 23%.

Si accendono le luci a San Siro per una delle classicissime del campionato italiano di Serie A. Milan e Juventus si sfidano, questa sera alle 18, per il confronto numero 175 nel massimo campionato italiano. Sebbene la storia recente sia di marca bianconera, i campioni d’Italia partono decisamente favoriti: secondo gli esperti SisalTipster, il Milan ha il 45% di chance di vittoria rispetto al 26% della Juventus con il restante 29% riservato al pareggio. Entrambe cercano i tre punti per continuare la caccia al Napoli e gli episodi saranno decisivi: un calcio di rigore, al 33%, o una rete da fuori area, offerta al 22%, potrebbero far pendere la bilancia da una parte o dall’altra. Fuori Angel Di Maria, ancora squalificato, Allegri si affida a Dusan Vlahovic che ha il 25% di chance di far male alla difesa rossonera. Tra i padroni di casa è sempre Olivier Giroud l’uomo da tenere sotto occhio: il francese ancora nel tabellino dei marcatori è dato al 33%