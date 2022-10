NBA: ultimi test indicativi per quote antepost di valore

Nella notte abbiamo assistito ad altre quattro partite di preparazione NBA . Nonostante si parli di "scrimmage" e' davvero interessante monitorare i primi asset di squadra e soprattutto le condizioni dei giocatori ad una settimana ormai dal via della Regular Season. Non tutte le Star sono scese in campo, molti coach cercano di preservarli il piu' possibile per non incorrere in infortuni che potrebbero comprometterne la stagione. Jokic, Jamal Murray, Butler, Adebayo e Embiid sono infatti stati risparmiati e non fatti scendere in campo. Al contrario c'e' chi invece gia' dall'inizio vuole mettersi in mostra, per molti questa e' una gran vetrina di lancio per cercare di strappare un posto nelle rotazioni durante la stagione regolare, per altri invece e' il giusto riscaldamento per partire subito forte gia' dalla prima giornata sul calendario fissata per il 18 Ottobre quando appunto ci sara' la prima palla a due della stagione.

Miami 118 - Houston 110

Nel match tra Miami e Houston interessanti sono state le prestazioni della due guardie dei "Rockets", 21-7-6 il box score per Kevin Porter Junior e un importante 25-4-5 per Jalen Green. Interessante a tal proposito la sua quota in antepost per il MIP (most improved player). La seconda scelta assoluta al Draft 2021 infatti ha tutte le qualita' e la voglia per fare una stagione di gran livello. Molto appetibile e' la sua quota per il premio appena citato che quota a 26 sui principali bookmakers. 17 punti, 3 rimbalzi e 2 assist per partita di media per il giovane ragazzo in maglia 0 nella passata stagione e se pur parliamo di partite di allenamento mantenere una media stats come quelle di ieri vorrebbe dire sicuramente essere messo in lista come papabile candidato al premio individuale.

Cleveland 97 - Philadelphia 113

Altra bella partita con interpreti molto interessanti quella della scorsa notte tra Cleveland e Piladelphia, nonostante l'assenza di Embiid Philadelphia ha dimostrato di avere una profondita' di roster davvero invidiabile: Maxey, Harden, Harris, House, Thybulle, Milton, P.J Tucker, Melton sono solo alcuni dei tantissimi atleti sul quale i 76ers possono contare quest'anno. Parliamo chiaramente a tutti gli effetti di una "contender" che sicuramente ci ritroveremo nelle fasi finali dei Playoff. Interessante soffermarsi sempre in ottica MIP sul giovane Tyrese Maxey: la guardia dei 76ers gia' la passata stagione ha chiuso con un ottimo 17 punti, 3 rimbalzi e 4 assist di media in un contesto tutt'altro che semplice dato che a differenza del sopra citato Jalen Green ha dovuto dividere il parquet con due superstar come Harden ed Embiid. Nonostante questo i numeri sono stati davvero importanti, quasi addirittura difficile superarsi di molto pero' la quota 33 e' davvero importante e un tentativo su di lui puo' avere del valore.

Cleveland invece e' una squadra che in 3 anni e' riuscita davvero a fare un gran salto di qualita'. La bravura di mettere insieme un roster di tutto rispetto va sicuramente alla dirigenza che gia' lo scorso anno si era mossa bene decidendo di puntare tutto su Darius Garland. Sono partiti Sexton e Markannen due buoni giocatori per far posto ad una super star come Donovan Mitchell, se a lui poi ci aggiungiamo Jarret Allen e la terza scelta assoluta al draft 2021 Evan Mobley allora si che la quota 1,40 "PlayOff SI" ,presente su diverse piattaforme di gioco, ci sembra davvero una surebet sulla quale fare molto affidamento.

Denver 107 - Phoenix 105

Nonostante l'assenza del due volte MVP NIkola Jokic e della seconda stella Jamal Murray i Nuggets sono riusciti a spuntarla contro i Phoenix Suns che sono apparsi sicuramente un po' piu' in affanno della passata stagione, complice sicuramente le fatiche della post season e una situazione interna non piu' cosi armoniosa e serena.

Pochi minuti per tutti ieri, sicuramente da monitorare in ottica "sixth man of the year" le prestazioni di Hyland, prospetto davvero interessante del quale probabilmente sentiremo parlare piu' spesso nelle prossime stagioni, la sua quota per il premio individuale e' crollata da inizio estate calando vertiginosamente da 50 a 17 giocabile sui principali bookie. Il drop chiaramente non vuole significare l'alta probabilita' di vincerlo ma semplicemente era la quota di partenza completamente sbagliata.

Una "quota antepost" di assoluto valore e' senza dubbio Denver Nuggets vincente Northwest Division a 1,85.

Il solo Jokic lo scorso anno e' riuscito ad arrivare agevolmente sopra Portland, Okc, San Antonio e Minnesota e credo sara' ancora piu' facile quest'anno riuscirci con il ritorno di Jamal Murray e Michael Porter Junior. Se pur Minnesota con la trade Gobert possa spaventare per le altre avversarie invece non ci saranno problemi in quanto tutte e tre sicuramente non finiranno per giocare i PlayOff. Sostanzialmente la giocata sarebbe un testa a testa tra Denver e Minnesota e a nostro modo di vedere il basket quasi sicuramente la squadra del Colorado arrivera' sopra i Timberwolves.

