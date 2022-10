Salah vuole trascinare il Liverpool anche contro il West Ham

Sconfitto il Manchester City grazie a un gol “giallorosso” (assist di Allison e tiro vincente di Salah), il Liverpool ospita il West Ham per continuare a risalire in classifica in Premier . I Reds , secondo gli esperti SisalTipster , sono favoritissimi al 67% rispetto al 14% degli Hammers con il pareggio dato al 19%. La squadra oggi allenata da Moyes non espugna Anfield dall’agosto del 2015: dopo qualche settimana, la formazione del Merseyside avrebbe esonerato Brendan Rodgers dando inizio all’era Klopp. L’intensità, nel campionato inglese, è di casa: ecco che le chance di vedere un calcio di rigore sono del 33%. Momo Salah dopo aver piegato i Citizens vuole fare lo stesso contro il West Ham al quale ha già segnato nove volte: la decima rete, data al 45%, lo farebbe diventare il miglior della sfida staccando leggende del Liverpool quali John Toshack e Steve Gerrard.

L’Old Trafford si veste a festa per il big match di Premier League contro il Tottenham. Il Manchester United, quinto della classe ma con una gara in meno, riceve gli Spurs, secondi in graduatoria al pari del Manchester City. Una sfida tra pesi massimi con due protagonisti uniti da un passato alla Juventus: Cristiano Ronaldo da un lato e Antonio Conte dall’altro. Gli esperti SisalTipster vedono favoriti i padroni di casa al 39% contro il 34% di chance di successo per i londinesi e il restante 27% dedicato al pareggio. Lo United ha una striscia aperta di 3 successi consecutivi: un’altra gara con almeno 3 reti complessive è data al 55%. Nonostante lo scarso minutaggio offertogli finora da ten Haag, Cristiano Ronaldo rimane il faro dei Red Devils visto anche il suo passato contro gli Spurs: 13 gare di Premier con 9 vittorie e 4 pareggi a cui si aggiungono 8 gol e 5 assist. L’ipotesi di un’altra gara con una rete o un passaggio vincente per il portoghese è al 44%. Harry Kane è invece il terminale offensivo del Tottenham: il capitano dell’Inghilterra, 5 gol in carriera allo United, ha il 33% di possibilità di entrare nel tabellino dei marcatori.