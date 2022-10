Il Napoli vuole proseguire la corsa ma la Roma sogna il colpaccio

L’Olimpico mette il vestito delle grandi occasioni. Domenica sera Roma e Napoli si sfidano nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A in un match dalle mille emozioni. Il Napoli, imbattuto con una striscia aperta di dieci successi in tutte le competizioni, parte ovviamente favorito: gli esperti SisalTipster vedono il successo degli azzurri al 38% contro il 34%della Roma mentre il pareggio è dato al 28%. Le due formazioni hanno un dato in comune, sono imbattibili o quasi sulle palle alte. Complessivamente, Roma e Napoli hanno segnato 12 reti di testa: le possibilità di un’altra incornata vincente sono del 36%. Scendono leggermente, 31%, le chance di un intervento del VAR nel corso della gara. Nicolò Zaniolo ha firmato l’ultimo successo della Roma contro il Napoli all’Olimpico tre anni fa quando, tra l’altro, segnò anche la sua ultima rete di fronte ai propri tifosi: interrompere il digiuno è dato al 20%. Spalletti punta su Victor Osimhen, indiziato principe ad entrare nel tabellino dei marcatori al 36%.