Milan padrone del proprio destino, Giroud scalda il piede

Il Milan si affida alla storia per proseguire la sua avventura in Champions League. I campioni d’Italia sono attesi in Croazia dalla Dinamo Zagabria con la quale hanno una striscia aperta di 5 vittorie in competizioni Uefa. I rossoneri, per gli esperti SisalTipster, partono nettamente favoriti al 53% rispetto al 22% dei padroni di casa mentre il pareggio è al 25%. Sfida aperta, tra due formazioni che prediligono il gioco offensivo: ci sono il 53% di possibilità che entrambe vadano a segno. Difficile, al 13%, ma non impossibile che si possa vedere, nel corso dei 90 minuti di gioco, un Ribaltone. Olivier Giroud è l’uomo di punta di Stefano Pioli per centrare la vittoria. L’attaccante del Milan ha segnato 14 dei suoi 19 gol in Champions League in trasferta: la quindicesima perla ha il 36% di chance di venire realizzata al Maksimir. La Dinamo invece si affida a Miroslav Orsic, 11 gol in stagione, giustiziere del Chelsea alla prima giornata: un’altra marcatura è data al 18%.