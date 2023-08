US open, dopo la vittoria con il pronostico di Tsitsipas, ecco la previsione di oggi del Flaco

Il sorteggio del primo turno Us Open non ha sorriso a Matteo Berrettini , che affronterà l’attuale #33 al mondo, Ugo Humbert : l’azzurro, che domina gli scontri diretti, ha sconfitto l’avversario durante le ultime due uscite sul cemento. Scenderanno in campo alle ore 17.00 italiane, aprendo il programma odierno sul court 5.

Tra le sfide più attese del “Day 2”, nel circuito maschile, si contendono l’accesso al secondo turno Berrettini e Humbert, i quali hanno deciso di sperimentare programmazioni diverse di calendario, per arrivare allo slam americano nel pieno della loro forma.

Se il torneo di Wimbledon ha riportato l’azzurro a giocare con costanza e, soprattutto, senza scompensi fisici, il ritorno alla stagione su cemento lo ha visto presente solamente nei due Masters 1000 pre Us Open: Matteo, infatti, ha preso parte ai tornei di Toronto e Cincinnati, disputando tre match ufficiali, negli ultimi 45 giorni.

Nel 1000 nord-americano, al secondo turno, Matteo Berrettini ha affrontato Jannik Sinner, dimostrando, ad ogni modo, di essere riuscito a tenere testa all’altoatesino (successivamente vincitore del torneo): malgrado ció, non è riuscito a riconfermarsi durante la settimana successiva, a causa di un ulteriore primo turno non poco complicato, contro il canadese Auger-Aliassime (4-6/6-2/6-3).

Soprannominato “The Hummer”, il romano classe 1996, ha collezionato cinque presenze consecutive nel main draw Us Open, con il miglior risultato ottenuto nell’edizione 2019, mediante il raggiungimento della semifinale, persa ai danni di un certo Rafael Nadal: nelle ultime due apparizioni a Flushing Meadows, invece, Berrettini si è spinto fino ai quarti di finale.

Ugo Humbert, al contrario, ha preferito disputare cinque tornei post Wimbledon, raggiungendo due semifinali Atp, tra Atlanta e Newport, nelle quattordici sfide a cui ha preso parte: mancino, non dotato di un fisico imponente e statuario, possiede peró, nell’esplosività dei colpi, la sua arma vincente e, per caratteristiche, si costituisce come un giocatore volto all’attacco da fondo campo.

Inoltre, il francese non gode di un ottimo score qui, poiché il suo miglior risultato è stato registrato nel secondo turno; diversamente, nelle ultime tre edizioni è stato sconfitto al primo round.

Berrettini affronta Humbert: il pronostico del Flaco

I due rivali si sono affrontati in tre occasioni e, nelle ultime due sfide, è stato Berrettini a spuntarla. La prima occasione fu disputata proprio a Us Open nel 2020 (3-0), mentre l’ultimo scontro diretto è datato Gennaio 2022, in Atp Cup, in quello che per Berrettini è stato considerato probabilmente il miglior momento della sua carriera, avendo trionfato con un risultato di 6-4/7-6.

Ieri il tipster Il Flaco ha centrato il pronostico su Tsistipas Matteo Berrettini, dunque, si presenta, secondo comparazione quote, come il naturale favorito per l’accesso al prossimo turno, in un match che non sarà affatto scontato, ma che alla lunga, ha tutte le chance di ottenere una vittoria significativa. Quota media dell’ 1 che vale circa 1.55.

