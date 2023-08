Us Open, Draper-Hurkacz: il pronostico del Flaco!

In un secondo turno che potrebbe valere gran parte della stagione, Jack Draper e Hubert Hurkacz aprono il programma odierno, con la sfida pianificata per le ore 17.00 italiane. La stagione 2023, per Draper , è iniziata in maniera ostile e sfavorevole e, possibilmente, è continuata peggiorando, a causa degli svariati turbamenti fisici, che lo hanno impossibilitato ai campi, per gran parte della programmazione: di fatto, ha accusato alcuni scompensi alla spalla che, a partire dagli Australian Open (sconfitto da Nadal ), gli hanno ostacolato la partecipazione, in un primo momento a Roland Garros (ritiro) e, successivamente, a Wimbledon . Rientrato nel mese di Agosto, sui campi di Winnipeg, in Canada, ha presenziato in cinque incontri (compresi i due di Winston-Salem), salvo poi alzare bandiera bianca, proprio nell’ultima sfida pre Us Open , contro Griekspoor, al termine del primo set: un ritiro precauzionale, che lo ha fatto giungere a New York, pare, in buone condizioni.

Hurkacz, dal canto suo, non si sta riconfermando ai medesimi livelli che nel 2021 lo portarono, per la prima volta, a giocarsi le Nitto Atp Finals a Torino; tuttavia, la costanza di rendimento, soprattutto quando si parla di superfici veloci, sono il marchio di fabbrica del polacco: nonostante qui, a Flushing Meadows, non abbia mai oltrepassato il secondo round, ha, ad ogni modo, totalizzato risultati importanti sul cemento durante la stagione, grazie alle 16 vittorie ottenute, nei 25 match disputati.

Durante un primo turno in cui avrebbe potuto regalare una vittoria agevole a Hubi, ha dovuto, invece, impiegare ben tre ore e sedici minuti, al fine di concludere la rimonta ai danni di Huesler, il quale è stato in vantaggio per 2-0.

Secondo la comparazione quote media, è ancora quest’ultimo il favorito per l’accesso al terzo turno, con la vittoria di Hurkacz che vale circa 1.57: da “underdog”, il giovane Next Gen inglese proverà a capovolgere le sorti del pronostico, avendo già dimostrato in passato una buona capacità di resilienza con chiunque. Saranno di estrema rilevanza i turni di servizio, considerato che entrambi sono categorizzati insieme ai maggiori “big server” del circuito e potranno ottenere punti importanti attraverso questo fattore fondamentale.

Il pronostico del Flaco sul match Draper-Hurkacz

Due sono gli scontri diretti ufficiali, con due vittorie di misura da parte di Hurkacz; sui campi di cemento al coperto di Anversa, nel 2022, si è imposto il polacco, così come è accaduto sulla terra di Montecarlo. In queste due sfide, si è sempre registrato l’esito “over giochi” e, per deciderne le sorti, c’è stato bisogno di spingersi sino al decisivo terzo set: ci si aspetta che, anche oggi, per quanto fatto vedere nel primo turno, nessuno abbia la forza di chiudere in soli tre parziali, con Draper che alla lunga potrebbe concedere qualcosa, ma ha tutti gli strumenti in regola per partire forte sin dall’inizio.

La quota dell’over 3.5 set, dunque che entrambi possano vincere almeno un set, si trova all’incirca a 1.50 sui principali bookmakers.

