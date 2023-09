Us Open: Paul-Davidovich Fokina apre sull’Arthur Ashe Stadium

Nelle due occasioni in cui Paul e Fokina si sono affrontati, lo spettacolo ha sempre giocato un ruolo da protagonista: il precedente slam, disputato agli Australian Open, ha regalato al pubblico un match della durata di quasi quattro ore, in cui l’americano, nel quinto parziale, ha chiuso con un risultato di 6-4.

Emblematici furono i primi due set: identici nel punteggio, ma agli antipodi nel risultato, in un equilibrio tattico che, per caratteristiche, verrá potenzialmente replicato, anche in questa sede, visto che parliamo di due veri e propri combattenti. Nel più recente scontro diretto, disputato sui campi dell’Hard Rock Stadium di Miami, la prova di forza di Tommy Paul è stata più consistente, avendolo omaggiato della vittoria, che lo ha portato a giocare gli ottavi di finale contro Carlos Alcaraz. Pertanto, lo statunitense, secondo comparazione quote, è nuovamente il favorito per l’ottenimento dell’accesso al quarto turno.

Analizzando quelli che sono stati i risultati di quest’anno sul cemento, emergono sicuramente le 24 vittorie del ragazzo nativo del New Jersey, che si colloca tra i giocatori che hanno ottenuto il maggior numero di partite vinte sul veloce, dietro soltanto a Medvedev e a Sinner; molto simile, invece, lo score rispetto alle sconfitte (9 per Paul e 8 per Fokina), nonostante il primo tra i due abbia giocato otto gare in più.

Tra i giocatori ancora presenti in tabellone, tra coloro i quali non hanno ancora ceduto alcun set, troviamo Davidovich Fokina, che è riuscito a sbarazzarsi nettamente sia di Giron, che di Juan Manuel Cerundolo, dopo essere stato costretto al ritiro nel torneo di Cincinnati, durante il secondo set, contro Novak Djokovic: insomma, lo spagnolo gode di ottime condizioni fisiche ed è definito un avversario considerevolmente ostico da fronteggiare.

Qualche rallentamento a sorpresa, invece, si è verificato per Paul, che, nonostante abbia avuto un sorteggio piuttosto semplice, ha concesso prima un set all’italiano Travaglia (proveniente dalle qualificazioni) e, addirittura, due set al russo Safiullin: in quest’ultimo match, è stato costretto alla rimonta, essendo sotto di due set e le tre ore di gioco perpetrate nelle gambe, potrebbero influire sulle sorti di questo match.

Il pronostico del Flaco

Come già spiegato precedentemente, i due possono essere denominati la “cartina tornasole” di questo scontro, visto e considerato che si parla di due giocatori estremamente validi, i quali, per caratteristiche, tendono a combattere ogni volta che si affrontano: in base alle loro peculiarità, colui che si adatta meglio alla superficie veloce è Paul, il quale, però, è ancora troppo discontinuo.

In un match equilibrato e aperto ad ogni tipo di risultato, da una parte o dall’altra, consigliamo la soglia dell’over 36.5 giochi, in lavagna sui principali bookmakers ad una quota media di 1.50.

