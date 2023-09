Us Open: De Minaur-Jarry merita un posto nei sedicesimi di finale

Tra i giocatori che meglio hanno agito sul cemento in questa stagione vi è proprio De Minaur , il quale ha ottenuto un bottino di ventitre vittorie, al netto di sole nove sconfitte; insieme a Sinner , a Medvedev e a Tommy Paul, De Minaur si è insidiato in questa lista speciale, grazie alla sua abilitá di azione sul veloce. Nei tre tornei di preparazione a Us Open , l’australiano si è dimostrato totalizzante, arrivando al termine delle competizioni, in due occasioni, guadagnandosi le finali (poi perse) sia a Los Cabos, che a Toronto: sulla strada verso la vittoria ha, tuttavia, incontrato giocatori del calibro di Tsitsipas e di Sinner, che gli hanno impedito di aggiudicarsi il secondo titolo Atp dell’anno. Il “demon” (così soprannominato per la difficoltà nell’affrontarlo) ha raggiunto il terzo round a New York per la quinta volta nella sua carriera, con il miglior risultato ottenuto nel 2020, ai quarti di finale: vincendo oggi, ha dunque la possibilità di raggiungere la seconda settimana del torneo per la terza volta.

Dall’altro lato della rete presenzierà Nicolas Jarry, ventisettenne cileno che sta vivendo una stagione superlativa e punta a raggiungere il best ranking nella posizione 24, attualmente ad una sola posizione di svantaggio: quest’anno ha conquistato la vittoria in due tornei Atp, sulla terra di Santiago e di Ginevra.

Questo potrebbe già bastare per dimostrare che sulle superfici lente si mostra a proprio agio, ma, grazie ad una potenza sconcertante al servizio, ha le giuste caratteristiche per ostacolare chiunque, anche sul veloce: nove sono le vittorie sul cemento all’aperto, per il sudamericano nel 2023.

Due sono gli episodi di contatto registrati tra i due, con l’aussie che domina con vittorie in entrambe le sfide, nonostante il più recente sia datato 2019: in quell’occasione, sui campi veloci di Acapulco, ci vollero ben due tiè break a De Minaur per sbarazzarsi del suo avversario. Ora, però, il cileno è cresciuto, soprattutto sotto il versante mentale, e non può essere sottovalutato, seppur secondo comparazione quote il favorito risulti essere Alex De Minaur.

Il pronostico del Flaco su Jarry-De Minaur:

Per caratteristiche di gioco, si affrontano due tipologie opposte di tennisti: Jarry è considerato un attaccante, mentre il secondo è il prototipo del contrattaccante da fondo. Il cileno dovrà fare affidamento sul suo colpo migliore, il servizio, per allungare il match, cercando di risparmiare energie nei suoi turni di battuta.

Da non scartare una linea handicap in favore di Jarry, che potrebbe vincere o perdere il match, con uno scarto massimo di sei games, che si trova in comparazione quote medie alla quota di 1.50.

