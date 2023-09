Arnaldi attende Alcaraz negli ottavi Us Open: analisi e pronostico del Flaco

La favola di Arnaldi è iniziata ad inizio stagione, col tennista sanremese che, reduce dall’ingresso alle Next Gen 2022, sta definitivamente facendo quel salto di qualità per diventare un “top”: infatti, solo a Gennaio dello scorso anno Matteo si trovava intorno alla posizione #400, quella in cui si gioca nel limbo dei tornei challenger ed, ad oggi, grazie alla vittoria contro Cameron Norrie , gli ha fatto registrare il best ranking numero 50. Se i risultati sulla terra battuta erano stati un dato di fatto con la semifinale ad Umago ed il terzo turno a Madrid, all’azzurro mancava ancora un exploit importante sul veloce: a New York infatti per la prima volta in carriera si è qualificato di diritto al tabellone principale, dopo che nel primo major australiano si era arreso ad un passo dal main draw e ha quindi raggiunto il miglior risultato slam della carriera. Ora l’avversario è, sulla carta, di quelli proibitivi, ma Matteo ci ha già dimostrato di potersela giocare con chiunque: partita infatti sfavorito sia contro Fils, sconfitto in cinque set tirati, che poi però non lo hanno condizionato nel match successivo contro il britannico, che è stato spazzato via in tre netti parziali.

Alcaraz dal canto suo ha affrontato tutti avversari alla portata sul suo cammino statunitense, battendo Koepfer, Harris e Evans, il quale è stato il primo dei tre a riuscire a strappargli un set: nei tornei di preparazione a Us Open ha disputato otto partite tra Cincinnati e Toronto, raggiungendo in quest’ultimo i quarti di finale, mentre nel torneo americano si è arreso solamente in finale a Novak Djokovic.

Dato importante da segnalare però è quello dei set fatti registrare in questa striscia, visto che è stato costretto agli straordinari in sette di queste otto occasioni, disputando il terzo set.

Da quando ha iniziato a giocare sul cemento americano a livello Atp, nei sette tornei in cui ha partecipato, lo spagnolo ha raggiunto sempre almeno i quarti di finale, vincendo a Miami nel 2022, Indian Wells(2022) e soprattutto proprio qui a Flushing Meadows in quello che è stato il suo primo torneo del Grande Slam.

Il murciano sogna di potersi prendere la rivincita della finale di Cincinnati contro Djokovic, un match a cui tutti gli appassionati non vedono l’ora di poter assistere, contro un avversario che a fine torneo lo scavalcherà in classifica, visto che il serbo non ha punti da difendere rispetto allo scorso anno: il classe 2003 ha lo scoglio più complicato (dovesse vincere oggi) nel turno successivo, dove potrebbe affrontare Jannik Sinner, che se la vedrà contro Zverev.

Il pronostico del Flaco

Secondo comparazione quote non ci dovrebbe essere partita, con Alcaraz che parte super favorito ad una quota media di 1.02, contro il 2 t/t in lavagna a circa @20.00. Lo spagnolo ha dimostrato però di non essere nella migliore condizione a livello di prestazioni e quindi Arnaldi potrà dire la sua: interessante la linea handicap +11.5 in favore del ligure, che vale intorno all’1.45 e che gli garantirebbe di perdere anche in tre netti parziali senza perciò sfigurare.

