Fritz-Djokovic vale un posto in semifinale Us Open: tutti i numeri della sfida, con l’analisi del Flaco

E’ tempo di quarti di finale a Flushing Meadows, con Novak Djokovic che può garantirsi un’altra semifinale slam sbaragliando Fritz , in un sorteggio di tabellone vantaggioso, che potenzialmente prospetta tre americani sul suo cammino verso la finale. Tuttavia, è prima pianificata la sfida contro il n.1 americano, testa di serie numero nove, nonché beniamino di casa del pubblico newyorkese: sorprendente il cammino del californiano, il quale ha registrato finora quattro vittorie, senza concedere alcun set ai danni, consecutivamente, di Johnson, di Varillas, di Mensik e di Stricker. L’avventura di Taylor Fritz a Us Open 202 2, invece, subì una battuta d’arresto al primo turno, quando dovette arrendersi al connazionale Brandon Holt: ora, almeno a livello slam, qualcosa è cambiato e lo dimostra il raggiungimento del quarto di finale, che è anche il miglior risultato raggiunto nella sua carriera. Non sarà affatto semplice, però, affrontare Novak Djokovic , tra i pochi giocatori che Fritz non ha mai sconfitto nel suo percorso tennistico, con uno score negativo di sette sconfitte, in altrettanti match disputati: l’ultimo episodio precedente risale a poche settimane fa, sul cemento di Cincinnati, in cui il serbo fece subodorare soltanto quattro game al suo avversario odierno.

Nell’unica sfida in cui hanno giocato a livello slam, invece, sui campi di Melbourne Park nel 2021, lo statunitense riuscì nella parziale impresa di recuperare due set di svantaggio e portare il dieci volte campione del torneo al quinto set, soccombendo poi in un secondo momento: spaventano, al contrario, tutti gli altri precedenti disputati al meglio dei tre set, poiché Fritz è sempre uscito sconfitto con il risultato di 2-0.

A caccia del titolo che manca in bacheca dal 2018, Novak Djokovic, su questi campi, vanta un record che non è riuscito a replicare da nessun’altra parte (12 vittorie e 0 sconfitte durante i quarti). Ció che sorprende maggiormente sono probabilmente i numeri contro gli avversari americani: Nole ha vinto 80 partite degli ultimi 90 incontri, di cui i 29 più recenti sono stati consecutivi, con l’ultima sconfitta che risale a Wimbledon 2016.

Il tennista serbo, dopo la vittoria agli Australian Open e a Roland Garros, ha l’opportunità di raggiungere un’altra finale slam e lo dovrà fare sconfiggendo inizialmente Fritz e poi uno tra Shelton e Tiafoe, sulla strada che potrebbe vederlo gareggiare, nuovamente, contro il rivale Carlos Alcaraz: fin qui ha concesso solamente set a Laslo Djere, nonostante quattro sfide certamente alla sua portata e, oggi, l’asticella si alza inesorabilmente per entrambi.

Il pronostico del Flaco sul match Fritz-Djokovic

Sul campo centrale di New York, Taylor Fritz ha la possibilità di conquistare una parziale rivincita contro quello che, a fine torneo, tornerà a guidare la classifica Atp dalla vetta: in ottica di un match che potrà essere più combattuto e impervio, rispetto alle ultime uscite, non è da sottovalutare una linea over giochi che, alla soglia dei 31.5, può garantire l’esito positivo, anche in caso di tre soli set combattuti.

Over 31.5 giochi è, dunque, il pronostico scelto, che si trova ad una comparazione quote media intorno all’1.50.

Seui il Flaco su Telegram